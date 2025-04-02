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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 173
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Monster Magnet

*



2 апр 2025 : 		 У основателя MONSTER MAGNET ALS

16 окт 2024 : 		 MONSTER MAGNET отменили концерты

30 окт 2022 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни парни, что ж нам делать после шоу?»

4 окт 2022 : 		 Новый релиз MONSTER MAGNET выйдет осенью

22 июл 2022 : 		 Винилы MONSTER MAGNET выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Видео с текстом MONSTER MAGNET

23 май 2021 : 		 Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET

27 апр 2021 : 		 Кавер-версия DUST от MONSTER MAGNET

25 мар 2021 : 		 MONSTER MAGNET выпустят сборник кавер-версий

6 апр 2020 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET: «Последнее, что я хочу — просить денег»

29 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 мар 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET
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|||| сегодня

У основателя MONSTER MAGNET ALS



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У Tim'a Cronin'a, основателя стоунер-рок-группы MONSTER MAGNET, был диагностирован ALS (боковой амиотрофический склероз), прогрессирующее и неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое вызывает мышечную слабость, паралич и в конечном итоге отказ дыхательной системы.

Хотя лекарств от этого заболевания не существует, есть варианты ухода и адаптации, которые могут существенно повлиять на качество жизни больного. К сожалению, они очень дороги. ALS называют «болезнью банкротов» из-за значительного и постоянно растущего финансового бремени, которое она возлагает на семьи.

Семья Cronin обращается к фанатам с просьбой поддержать ее, чтобы облегчить расходы на лечение этой жестокой и бесчувственной болезни и дать возможность обеспечить Tim'у комфорт и достойное существование, которого он заслуживает.

На данный момент собрано уже более 55 000 долларов США для достижения цели в 75 000 долларов США в рамках кампании GoFundMe, которая была запущена в выходные.




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2 апр 2025
m
mohnatiy
У меня у кореша не так давно обнаружили эту хуйню. Болячка просто пиздец, в декабре кореш был на корпоративе, с небольшим трудом, но ходил. Сейчас еле по квартире передвигается. Очень страшно осознавать, что тебе осталось жить пять лет в лучшем случае. Парню 33.
2 апр 2025
WahrandPhain
mohnatiy, ужасно. Близким любви, терпения и заботы, ты тоже поддержи кореша. Ходи к нему почаще, сделай его последние дни лучше... помню друг почти год лежал в больнице, нога ниже колена была оторвана, мало из знакомых собутыльников кто к нему заходил. Я каждую неделю как штык, сигареты то се. Он потом долго вспоминал, поддержка всегда нужна.
Like!2
2 апр 2025
m
mohnatiy
WahrandPhain, спасибо за теплые слова! Поддерживаю, как могу. Недавно вытаскивал его из безпробудной пьянки к себе на домашнюю студию, делаем его старый трек. Как-то поживее стал, уже не так сильно бухает вроде.

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