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У основателя MONSTER MAGNET ALS
У Tim'a Cronin'a, основателя стоунер-рок-группы MONSTER MAGNET, был диагностирован ALS (боковой амиотрофический склероз), прогрессирующее и неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое вызывает мышечную слабость, паралич и в конечном итоге отказ дыхательной системы.
Хотя лекарств от этого заболевания не существует, есть варианты ухода и адаптации, которые могут существенно повлиять на качество жизни больного. К сожалению, они очень дороги. ALS называют «болезнью банкротов» из-за значительного и постоянно растущего финансового бремени, которое она возлагает на семьи.
Семья Cronin обращается к фанатам с просьбой поддержать ее, чтобы облегчить расходы на лечение этой жестокой и бесчувственной болезни и дать возможность обеспечить Tim'у комфорт и достойное существование, которого он заслуживает.
На данный момент собрано уже более 55 000 долларов США для достижения цели в 75 000 долларов США в рамках кампании GoFundMe, которая была запущена в выходные.
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