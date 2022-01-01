30 окт 2022



Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни парни, что ж нам делать после шоу?»



Dave Wyndorf в подкасте "Appetite for Distortion" рассказал о впечатлениях от совместных европейских гастролей с METALLICA в конце 1990-х:



«До этого мы много-много раз выступали в Европе в качестве хедлайнеров, так что на нас приходило около пятисот человек за вечер. Так что мы очень хорошо выступили в Европе, объездив её всю. Наши пластинки продавались всё лучше и лучше. К тому моменту у нас было уже две пластинки на крупных лейблах. И мы искали какой-то перерыв; вы ищете именно тот перерыв, который вам нужен. METALLICA на самом деле дали нам шанс играть перед гораздо большими скоплениями людей. И это было по-настоящему круто. Единственное, что было не очень круто, так это то, что было очень много парней в зале. Мы проехали всю Восточную Европу с METALLICA, и мы спрашивали: "А где же девушки?" Потому что это была METALLICA. А мы привыкли, что на концертах будет куча девушек. Так что это была единственная сложность. Было непонятно, что делать после шоу».







+0 -0



просмотров: 56

