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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 44
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Monster Magnet

*



30 окт 2022 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни парни, что ж нам делать после шоу?»

4 окт 2022 : 		 Новый релиз MONSTER MAGNET выйдет осенью

22 июл 2022 : 		 Винилы MONSTER MAGNET выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Видео с текстом MONSTER MAGNET

23 май 2021 : 		 Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET

27 апр 2021 : 		 Кавер-версия DUST от MONSTER MAGNET

25 мар 2021 : 		 MONSTER MAGNET выпустят сборник кавер-версий

6 апр 2020 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET: «Последнее, что я хочу — просить денег»

29 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 мар 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 июл 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

7 окт 2014 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET
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|||| 30 окт 2022

Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни парни, что ж нам делать после шоу?»



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Dave Wyndorf в подкасте "Appetite for Distortion" рассказал о впечатлениях от совместных европейских гастролей с METALLICA в конце 1990-х:

«До этого мы много-много раз выступали в Европе в качестве хедлайнеров, так что на нас приходило около пятисот человек за вечер. Так что мы очень хорошо выступили в Европе, объездив её всю. Наши пластинки продавались всё лучше и лучше. К тому моменту у нас было уже две пластинки на крупных лейблах. И мы искали какой-то перерыв; вы ищете именно тот перерыв, который вам нужен. METALLICA на самом деле дали нам шанс играть перед гораздо большими скоплениями людей. И это было по-настоящему круто. Единственное, что было не очень круто, так это то, что было очень много парней в зале. Мы проехали всю Восточную Европу с METALLICA, и мы спрашивали: "А где же девушки?" Потому что это была METALLICA. А мы привыкли, что на концертах будет куча девушек. Так что это была единственная сложность. Было непонятно, что делать после шоу».




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