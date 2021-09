сегодня



Видео с текстом MONSTER MAGNET



"Solid Gold Hell", новое видео с текстом группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с вышедшего весной на Napalm Records альбома "A Better Dystopia" и представляет собой кавер-версию классической песни The Scientists.



Фронтмен группы Dave Wyndorf:



«Я большой поклонник The Scientists, и мне чертовски нравится эта песня. Она гипнотическая, мрачная и сексуальная, обладает уникальным и удивительным ритмом. В более правильном мире подобное бы играло из каждого утюга. Я бы хотел услышать такое от Билли Айлиш…»







+2 -1



( 2 ) просмотров: 430