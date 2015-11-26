Видео с текстом MONSTER MAGNET

"Solid Gold Hell", новое видео с текстом группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с вышедшего весной на Napalm Records альбома "A Better Dystopia" и представляет собой кавер-версию классической песни The Scientists.
Фронтмен группы Dave Wyndorf:
«Я большой поклонник The Scientists, и мне чертовски нравится эта песня. Она гипнотическая, мрачная и сексуальная, обладает уникальным и удивительным ритмом. В более правильном мире подобное бы играло из каждого утюга. Я бы хотел услышать такое от Билли Айлиш…»
Tomahawk
YNWA
Ну или для укурки)
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