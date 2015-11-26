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Monster Magnet

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16 сен 2021 : 		 Видео с текстом MONSTER MAGNET

23 май 2021 : 		 Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET

27 апр 2021 : 		 Кавер-версия DUST от MONSTER MAGNET

25 мар 2021 : 		 MONSTER MAGNET выпустят сборник кавер-версий

6 апр 2020 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET: «Последнее, что я хочу — просить денег»

29 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 мар 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 июл 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

7 окт 2014 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

10 сен 2014 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в ноябре

18 ноя 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

20 окт 2013 : 		 Видео с выступления MONSTER MAGNET
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Видео с текстом MONSTER MAGNET



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"Solid Gold Hell", новое видео с текстом группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с вышедшего весной на Napalm Records альбома "A Better Dystopia" и представляет собой кавер-версию классической песни The Scientists.

Фронтмен группы Dave Wyndorf:

«Я большой поклонник The Scientists, и мне чертовски нравится эта песня. Она гипнотическая, мрачная и сексуальная, обладает уникальным и удивительным ритмом. В более правильном мире подобное бы играло из каждого утюга. Я бы хотел услышать такое от Билли Айлиш…»

MONSTER MAGNET Unleash Lyric Video For



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


16 сен 2021, 11:10		Для чего существует эта группа?

YNWA


16 сен 2021, 11:17		Минимум для того, чтобы её слушали более полумиллиона человек в месяц на Spotify, например)
Ну или для укурки)


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