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Новый релиз MONSTER MAGNET выйдет осенью



MONSTER MAGNET сообщили о выпуске 11 ноября на God Unknown Records нового релиза "Test Patterns: Vol. 1", включающего ремикс 2021 года композиции Tab, а также оригинального демо, выпущенного в 1988 году.







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