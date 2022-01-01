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Новости
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 17
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Новое видео NEVENA 10
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Monster Magnet

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4 окт 2022 : 		 Новый релиз MONSTER MAGNET выйдет осенью

22 июл 2022 : 		 Винилы MONSTER MAGNET выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Видео с текстом MONSTER MAGNET

23 май 2021 : 		 Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET

27 апр 2021 : 		 Кавер-версия DUST от MONSTER MAGNET

25 мар 2021 : 		 MONSTER MAGNET выпустят сборник кавер-версий

6 апр 2020 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET: «Последнее, что я хочу — просить денег»

29 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 мар 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 июл 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

7 окт 2014 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

10 сен 2014 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в ноябре
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Новый релиз MONSTER MAGNET выйдет осенью



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MONSTER MAGNET сообщили о выпуске 11 ноября на God Unknown Records нового релиза "Test Patterns: Vol. 1", включающего ремикс 2021 года композиции Tab, а также оригинального демо, выпущенного в 1988 году.




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