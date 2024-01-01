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MONSTER MAGNET отменили концерты



MONSTER MAGNET отменили все выступления в рамках юбилейного европейского тура из-за болезни лидер группы, Dave Wyndorf:



«С сожалением я вынужден объявить о сокращении этого тура на 10 концертов.



Я начал тур с легкой простуды, которая обострилась до такой степени, что я мог сорвать голос более чем несколько раз, а продолжение не только серьезно повредило бы голосовые связки, но и звучало бы дерьмово. Так что в интересах здоровья и качества я прекращаю выступление.



Я приношу свои искренние извинения владельцам билетов на отмененные концерты. Мы обязательно компенсируем их, когда вернемся. Наконец, огромное спасибо всем, кто пришел. Вы жжОте!»







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