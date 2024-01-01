MONSTER MAGNET отменили концерты

MONSTER MAGNET отменили все выступления в рамках юбилейного европейского тура из-за болезни лидер группы, Dave Wyndorf:
«С сожалением я вынужден объявить о сокращении этого тура на 10 концертов.
Я начал тур с легкой простуды, которая обострилась до такой степени, что я мог сорвать голос более чем несколько раз, а продолжение не только серьезно повредило бы голосовые связки, но и звучало бы дерьмово. Так что в интересах здоровья и качества я прекращаю выступление.
Я приношу свои искренние извинения владельцам билетов на отмененные концерты. Мы обязательно компенсируем их, когда вернемся. Наконец, огромное спасибо всем, кто пришел. Вы жжОте!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет