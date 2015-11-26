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Новая версия песни MUSE



MUSE представили новую версию композиции ‘Citizen Erased’, которая войдет в обновленный вариант ‘Origin Of Symmetry’, выпускаемый к 20-летнему юбилею. http://www.muse.mu

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