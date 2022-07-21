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*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 17
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Muse

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Новое видео MUSE



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KILL OR BE KILLED, новое видео MUSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома WILL OF THE PEOPLE, выход которого намечен на 26 августа.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 июл 2022
S
Sw0Rn
У Biohazard есть такая песня

просмотров: 226

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