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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
[= ||| все новости группы



*

Muse

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26 авг 2022 : 		 Новые клипы MUSE

26 авг 2022 : 		 Новое видео MUSE

21 июл 2022 : 		 Новое видео MUSE

6 июн 2022 : 		 MUSE исполнили новую песню

3 июн 2022 : 		 Новое видео MUSE

17 мар 2022 : 		 Новое видео MUSE

13 янв 2022 : 		 Новое видео MUSE

10 июн 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

20 май 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

17 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL, BRIAN TICHY, LUKAS ROSSI и PHIL BUCKMAN исполняют MUSE

27 сен 2018 : 		 Новое видео MUSE

31 авг 2018 : 		 Новый альбом MUSE выйдет осенью

21 июл 2018 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2018 : 		 Новое видео MUSE

28 авг 2017 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE

18 май 2017 : 		 Новое видео MUSE

12 май 2016 : 		 Новое видео MUSE

5 ноя 2015 : 		 Новое видео MUSE

9 июн 2015 : 		 Новое видео MUSE

4 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

3 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

30 май 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

19 май 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

28 апр 2015 : 		 Новое видео MUSE

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

19 мар 2015 : 		 MUSE исполнили новую песню
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|||| сегодня

Новые клипы MUSE



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WE ARE FUCKING FUCKED, Liberation, VERONA, GHOSTS (HOW CAN I MOVE ON), EUPHORIA, новые клипы MUSE, доступны для просмотра ниже. Эти треки взяты из альбома "WILL OF THE PEOPLE", выход которого намечен на 26 августа.












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