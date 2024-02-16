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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 19
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 17
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Muse

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Isolated System (from the Will Of The People World Tour), новое видео MUSE, доступно для просмотра ниже.




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16 фев 2024
HeliosHyperion
Нахуя и зачем клипить старую закрывашку? Мало крэпа наснимали будто.

просмотров: 188

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