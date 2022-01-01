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Новости
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
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*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
*Лидер BEHEMOTH против культуры отмены 8
*Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ... 8
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 8
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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
[= ||| все новости группы



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Muse

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25 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MUSE

26 авг 2022 : 		 Новые клипы MUSE

26 авг 2022 : 		 Новое видео MUSE

21 июл 2022 : 		 Новое видео MUSE

6 июн 2022 : 		 MUSE исполнили новую песню

3 июн 2022 : 		 Новое видео MUSE

17 мар 2022 : 		 Новое видео MUSE

13 янв 2022 : 		 Новое видео MUSE

10 июн 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

20 май 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

17 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL, BRIAN TICHY, LUKAS ROSSI и PHIL BUCKMAN исполняют MUSE

27 сен 2018 : 		 Новое видео MUSE

31 авг 2018 : 		 Новый альбом MUSE выйдет осенью

21 июл 2018 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2018 : 		 Новое видео MUSE

28 авг 2017 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE

18 май 2017 : 		 Новое видео MUSE

12 май 2016 : 		 Новое видео MUSE

5 ноя 2015 : 		 Новое видео MUSE

9 июн 2015 : 		 Новое видео MUSE

4 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

3 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

30 май 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

19 май 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE

28 апр 2015 : 		 Новое видео MUSE

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE
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Видео с текстом от MUSE



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GHOSTS (HOW CAN I MOVE ON) [feat. ELISA], официальное видео с текстом от MUSE, доступно ниже.




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