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*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 15
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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*

Muse

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Новое видео MUSE



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WILL OF THE PEOPLE, новое видео MUSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома WILL OF THE PEOPLE, выход которого намечен на 26 августа.




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3 июн 2022
ElectricRetard
Это точно новая песня?

просмотров: 186

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