Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 118
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*Новая песня DARKTHRONE 38
[= ||| все новости группы



*

Omnium Gatherum

*



8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

10 апр 2020 : 		 Новое телефонное видео OMNIUM GATHERUM

1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

12 сен 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

15 фев 2016 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

27 янв 2016 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 ноя 2015 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет в феврале

12 авг 2015 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

14 авг 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

21 май 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

15 фев 2013 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

6 фев 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

9 янв 2013 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

14 дек 2012 : 		 Специальное издание нового альбома OMNIUM GATHERUM выйдет с кавер-версией
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OMNIUM GATHERUM завершили запись



*
zoom
*
* *
OMNIUM GATHERUM сообщили об окончании работы над новым альбомом, выход которого предварительно намечен на этот год. Jens Bogren отвечает за мастеринг материала.

OMNIUM GATHERUM Complete Recordings For New Album



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 407

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом