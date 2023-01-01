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*Новое видео METALLICA 67
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 50
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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*

Omnium Gatherum

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3 мар 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

14 окт 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

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23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

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10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

15 фев 2016 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

27 янв 2016 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 ноя 2015 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет в феврале

12 авг 2015 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

14 авг 2013 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM
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Новое видео OMNIUM GATHERUM



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"Slasher", новое видео OMNIUM GATHERUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Slasher", выход которого намечен на второе июня 2023 года.




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