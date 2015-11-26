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|||| 5 ноя 2021

Новое видео OMNIUM GATHERUM



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“Unity”, новое видео OMNIUM GATHERUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Origin", выходящего пятого ноября.

Трек-лист:

"Emergence"
"Prime"
"Paragon"
"Reckoning"
"Fortitude"
"Friction"
"Tempest"
"Unity"
"Solemn"
"In Front Of Me" (cover version) (CD bonus track)

OMNIUM GATHERUM Debut "Unity" Music Video; Origin Album Out Now



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

dread_z


5 ноя 2021, 23:20		Юкка совсем седой стал...

grgr


6 ноя 2021, 01:10		Странно, да. С годами же молодеют все.


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