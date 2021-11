5 ноя 2021



Новое видео OMNIUM GATHERUM



“Unity”, новое видео OMNIUM GATHERUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Origin", выходящего пятого ноября.



Трек-лист:



"Emergence"

"Prime"

"Paragon"

"Reckoning"

"Fortitude"

"Friction"

"Tempest"

"Unity"

"Solemn"

"In Front Of Me" (cover version) (CD bonus track)







