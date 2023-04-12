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*XXV — бабка ягодка опять! 57
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Omnium Gatherum

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12 апр 2023 : 		 Кавер-версия MICHAEL SEMBELLO от OMNIUM GATHERUM

3 мар 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

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24 сен 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

10 апр 2020 : 		 Новое телефонное видео OMNIUM GATHERUM

1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

12 сен 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

15 фев 2016 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

27 янв 2016 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 ноя 2015 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет в феврале

12 авг 2015 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM
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|||| 12 апр 2023

Кавер-версия MICHAEL SEMBELLO от OMNIUM GATHERUM



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OMNIUM GATHERUM опубликовали видео на собственную версию хита MICHAEL SEMBELLO "Maniac", которая будет включена в новый ЕР Slasher:

"Slasher"
"Maniac" (Cover Version)
"Sacred"
"Lovelorn"

OMNIUM GATHERUM Share Video For Cover Of вЂ80s Anthem вЂњManiacвЂќ




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12 апр 2023
resurgamresponses
кавера поперли

просмотров: 278

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