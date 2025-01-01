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Перемены в OMNIUM GATHERUM



OMNIUM GATHERUM опубликовали следующее сообщение:



«Как вы могли заметить из наших предыдущих обновлений, Joonas «Jope» Koto присоединится к нам в этом туре, и это здорово, что старая банда снова в пути. В то же время это означает, что Nick Cordle не будет выходить с нами на сцену, ни сейчас, ни в будущем, поскольку с этого момента он сосредоточится на своих новых музыкальных приключениях.



Мы хотим поблагодарить Nick'а за эти годы в Omnium Gatherum и пожелать ему удачи в будущем. Мы обязательно встретимся на каком-нибудь фестивале за кулисами раньше, чем можем подумать, и поднимем бокал».



Nick Cordle: «С Новым годом! Желаю всем, чтобы 2025 год был полон новых приключений и особенно новой музыки (как и мой!), и желаю Jope и банде всего наилучшего в их туре». http://www.omniumgatherum.org





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