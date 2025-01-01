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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Omnium Gatherum

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1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

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20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

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16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

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20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

15 фев 2016 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM
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Перемены в OMNIUM GATHERUM



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OMNIUM GATHERUM опубликовали следующее сообщение:

«Как вы могли заметить из наших предыдущих обновлений, Joonas «Jope» Koto присоединится к нам в этом туре, и это здорово, что старая банда снова в пути. В то же время это означает, что Nick Cordle не будет выходить с нами на сцену, ни сейчас, ни в будущем, поскольку с этого момента он сосредоточится на своих новых музыкальных приключениях.

Мы хотим поблагодарить Nick'а за эти годы в Omnium Gatherum и пожелать ему удачи в будущем. Мы обязательно встретимся на каком-нибудь фестивале за кулисами раньше, чем можем подумать, и поднимем бокал».

Nick Cordle: «С Новым годом! Желаю всем, чтобы 2025 год был полон новых приключений и особенно новой музыки (как и мой!), и желаю Jope и банде всего наилучшего в их туре».



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