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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
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Omnium Gatherum

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27 сен 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

2 июн 2023 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

12 апр 2023 : 		 Кавер-версия MICHAEL SEMBELLO от OMNIUM GATHERUM

3 мар 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

14 окт 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

10 апр 2020 : 		 Новое телефонное видео OMNIUM GATHERUM

1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

12 сен 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания

15 фев 2016 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

27 янв 2016 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM
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Новое видео OMNIUM GATHERUM



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"Lovelorn", новое видео группы OMNIUM GATHERUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Slasher:

"Slasher"
"Maniac" (MICHAEL SEMBELLO Cover Version)
"Sacred"
"Lovelorn"

OMNIUM GATHERUM Premier




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