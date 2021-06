7 июн 2021



Концертное видео MAJESTICA



"Above The Sky", новое концертное видео группы MAJESTICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного ЕР "Above The Sky In Tokyo", в который также вошел трек "Welcome To The Theater".







