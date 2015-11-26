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Majestica

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|||| 21 ноя 2020

Новое видео MAJESTICA



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MAJESTICA выпустят новую работу, получившую название “A Christmas Carol”, в виде особого рождественского мюзикла. Видео на "Ghost Of Marley" доступно ниже. За сведение и мастеринг материала отвечал Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) в Black Lounge Studios, а партии ударных записывал Joel Kollberg (Veonity).




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