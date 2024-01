сегодня



Гитарист SABATON исполняет хит Stan Bush



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции Stan Bush "The Touch", в оригинале вошедшей в саундтрек к "The Transformers: The Movie" 1986 года.







