12 окт 2020



MAJESTICA выпускают новый альбом



MAJESTICA выпустят новую работу, получившую название “A Christmas Carol”, в виде особого рождественского мюзикла. Первый сингл будет представлен уже 23 октября. За сведение и мастеринг материала отвечал Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) в Black Lounge Studios, а партии ударных записывал Joel Kollberg (Veonity).







+0 -1



просмотров: 216

