Новое видео MAJESTICA



MAJESTICA выпустили новую работу, получившую название “A Christmas Carol”, в виде особого рождественского мюзикла. Видео на "The Joy Of Christmas” доступно ниже. За сведение и мастеринг материала отвечал Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) в Black Lounge Studios, а партии ударных записывал Joel Kollberg (Veonity).



Трек-лист:



"A Christmas Carol"

"Christmas Story"

"Ghost Of Marley"

"Ghost Of Christmas Past"

"The Joy Of Christmas"

"Ghost Of Christmas Present"

"Ghost Of Christmas To Come"

"A Christmas Has Come"

"A Majestic Christmas Theme"







