23 окт 2020



Видео с текстом от MAJESTICA



MAJESTICA выпустят новую работу, получившую название “A Christmas Carol”, в виде особого рождественского мюзикла. Первый сингл, "Ghost Of Christmas Past", доступен для прослушивания ниже. За сведение и мастеринг материала отвечал Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) в Black Lounge Studios, а партии ударных записывал Joel Kollberg (Veonity).







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