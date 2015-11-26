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Majestica

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|||| 23 окт 2020

Видео с текстом от MAJESTICA



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MAJESTICA выпустят новую работу, получившую название “A Christmas Carol”, в виде особого рождественского мюзикла. Первый сингл, "Ghost Of Christmas Past", доступен для прослушивания ниже. За сведение и мастеринг материала отвечал Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) в Black Lounge Studios, а партии ударных записывал Joel Kollberg (Veonity).




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


24 окт 2020, 01:04		какое же клоунское говнарьство


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