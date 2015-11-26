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23 окт 2020
Видео с текстом от MAJESTICA
MAJESTICA выпустят новую работу, получившую название “A Christmas Carol”, в виде особого рождественского мюзикла. Первый сингл, "Ghost Of Christmas Past", доступен для прослушивания ниже. За сведение и мастеринг материала отвечал Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) в Black Lounge Studios, а партии ударных записывал Joel Kollberg (Veonity). |
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Crane76
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