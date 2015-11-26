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Новый альбом AURI выйдет осенью



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Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH Troy Donockley, выпустит новую пластинку, получившую название "II - Those We Don't Speak Of", третьего сентября на Nuclear Blast. Оформление вновь создал Janne "ToxicAngel" Pitkänen.

NIGHTWISH Side Project AURI To Release Second Album,



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