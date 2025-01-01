AURI в студии

Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена - популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, и мультиинструменталист Troy Donockley, отправилась в студию для записи своего третьего альбома, который должен увидеть свет в течение 2025. В качестве ударника для нового диска и предстоящих концертов привлечен Kai Hahto, известный по работе в NIGHTWISH и WINTERSUN.
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