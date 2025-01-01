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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 54
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
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*

Auri

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9 янв 2025 : 		 AURI в студии

5 сен 2021 : 		 Видео с текстом от AURI

1 сен 2021 : 		 Альбом AURI был готов уже почти год назад

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от AURI

18 июн 2021 : 		 Видео с текстом от AURI

13 июн 2021 : 		 Новый альбом AURI выйдет осенью

20 окт 2020 : 		 AURI завершили работу над альбомом

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

30 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

23 мар 2018 : 		 Видео с текстом от AURI

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

23 фев 2018 : 		 Видео с текстом от AURI

14 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома AURI

2 фев 2018 : 		 Новое видео AURI

29 янв 2018 : 		 Новая песня AURI

26 июн 2017 : 		 Лидер NIGHTWISH в AURI
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AURI в студии



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Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена - популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, и мультиинструменталист Troy Donockley, отправилась в студию для записи своего третьего альбома, который должен увидеть свет в течение 2025. В качестве ударника для нового диска и предстоящих концертов привлечен Kai Hahto, известный по работе в NIGHTWISH и WINTERSUN.




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