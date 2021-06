Видео с текстом от AURI

сегодня



Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH Troy Donockley, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Pearl Diving", которая будет включена в новую студийную работу, "II - Those We Don't Speak Of", выходящую третьего сентября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Those We Don't Speak Of



02. The Valley



03. The Duty Of Dust



04. Pearl Diving



05. Kiss The Mountain



06. Light And Flood



07. It Takes Me Places



08. The Long Walk



09. Scattered To The Four Winds



10. Fireside Bard













