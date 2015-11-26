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Auri

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Альбом AURI был готов уже почти год назад



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Tuomas Holopainen (Nightwish) и Johanna Kurkela недавно обсудили новую пластинку AURI "Those We Don´t Speak Of". В частности относительно релиза диска было сказано следующее:

Tuomas: «Время пришло. Альбом готов уже почти как год. Он был сведён в октябре прошлого года».

Johanna: «Да, долгий путь!»

«Но по какой-то причине звукозаписывающий лейбл решил, что этот альбом больше похож на осень, чем на весну. Поэтому они очень настаивали на том, чтобы отложить его выпуск до сентября. Мы были согласны, ну и ладно».

О разнице между "Those We Don't Speak Of" и дебютом Auri:

Johanna: «Я не думаю, что мы действительно много думаем об этом. Мы просто позволяем музыке прийти, а потом смотрим на неё: "Вот что у нас получилось". Конечно, есть и более мрачные оттенки, но, опять же, была и "Savant" [на первом альбоме]».

Tuomas: «Музыка прекрасна тем, что она всегда субъективна как для её создателей, так и для слушателей. Когда я думаю о первом альбоме, такие песни, как упомянутая тобой "Savant" или "Underthing Solstice", мне кажутся довольно мрачными. На этом альбоме такие песни, как "The Duty of Dust", "Those We Don't Speak Of", или "Scattered to the Four Winds", даже "Fireside Bard" — концовка этой песни довольно мрачная, так что я не знаю. В обоих альбомах есть светлые и более тёмные моменты».

Johanna: «Мы никогда не планируем наперёд».

Tuomas: «Никогда. Это и есть свобода, о которой я только что говорил. Auri должна быть чистой свободой, без конфликтов, без эго, без ограничений, и мы должны отдать должное рекорд-лейблу, опять же, Nuclear Blast. Они никогда не спрашивали нас ни о каких семплах, демо-записях или чём-то ещё. Они просто сказали, чтобы мы записали альбом, сделали мастеринг, доставили мастер-копию, и на этом всё. Это довольно редкое явление»

NIGHTWISH Founder TUOMAS HOLOPAINEN Talks New AURI Album -



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