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Auri

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FinlandФинляндия



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Видео с текстом от AURI



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Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH Troy Donockley, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Kiss The Mountain", которая включена в новую студийную работу "II - Those We Don't Speak Of", выпущенную третьего сентября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Those We Don't Speak Of

02. The Valley

03. The Duty Of Dust

04. Pearl Diving

05. Kiss The Mountain

06. Light And Flood

07. It Takes Me Places

08. The Long Walk

09. Scattered To The Four Winds

10. Fireside Bard

AURI Feat. NIGHTWISH Members Release



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