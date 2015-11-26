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Видео с текстом от AURI
Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH Troy Donockley, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Kiss The Mountain", которая включена в новую студийную работу "II - Those We Don't Speak Of", выпущенную третьего сентября на Nuclear Blast.
Трек-лист:
01. Those We Don't Speak Of
02. The Valley
03. The Duty Of Dust
04. Pearl Diving
05. Kiss The Mountain
06. Light And Flood
07. It Takes Me Places
08. The Long Walk
09. Scattered To The Four Winds
10. Fireside Bard
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