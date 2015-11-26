Видео с текстом от AURI

Группа AURI, в состав которой входят лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH Troy Donockley, опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Valley", которая будет включена в новую студийную работу, "II - Those We Don't Speak Of", выходящую третьего сентября на Nuclear Blast.
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