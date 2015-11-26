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Музыканты CINDERELLA о смерти гитариста



Участники CINDERELLA отреагировали на новости о смерти своего коллеги, Джеффа ЛаБара:



«Тяжесть в сердце не может описать чувство утраты нашего брата Джеффа. Связь между нами на протяжении десятилетий создания музыки и гастролей по всему миру - это то, что мы, как группа, разделяли уникальным образом. Эти воспоминания о Джеффе навсегда останутся в наших сердцах. Невозможно представить, что один из братьев нашей группы покинул нас.



Мы посылаем его жене Дебиник, его сыну Себастьяну, семье и друзьям наши глубочайшие соболезнования".



Память о Джеффе и его музыка навсегда останутся с нами.



Мы все — группа, семья и менеджмент — выражаем признательность за всеобщую любовь. Покойся с миром, Джефф».







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