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|||| 21 июл 2021

Семья о смерти гитариста CINDERELLA



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Семья гитариста CINDERELLA Джеффа ЛаБара опубликовала следующее заявление:

«Джеффри Филипп ЛаБар из Нашвилла, Теннеси, мирно ушел из жизни в возрасте 58 лет четырнадцатого июля 2021 года. Он родился 18 марта 1963 года в Дарби, Пенсильвания, в семье Джун и Боба ЛаБара. Он рос в верхнем Дарби и ходил в местную школу.

Под влиянием своего брата Джека он решил взять в руки гитару и присоединился к местной рок-группе CINDERELLA, которая достигла известности в конце 1980-х годов, выпустив ряд альбомов, получивших платиновый статус. Группа гастролировала по всему миру и имела множество песен и клипов, попавших в чарты MTV. У CINDERELLA была очень сильная фанбаза в Японии, что было особенно важно для Джеффа, поскольку именно там родилась и выросла его мать Джун. Он всегда брал ее и их семью на концерты группы в Японии, что стало ярким событием в жизни матери и сына. Когда Джефф стал старше, любовь к музыке сменилась страстью к кулинарному искусству, а на приготовление пищи его вдохновило японское наследие Джун. Он по-новому интерпретировал блюда, которые были стандартами в семье ЛаБар, и добавлял к ним уникальную изюминку.

После переезда в Нэшвилл в 2004 году Джефф быстро окружил себя сообществом дорогих друзей, которых он любил принимать и готовить для них в своем доме. Однако он никогда не забывал о своих корнях из Делко и оставался близок со всеми, с кем вырос в этом регионе. Хотя он стал небольшим поклонником команды Tennessee Titans, когда переехал в Нашвилл, спортивная команда номер один для Джеффа была в его родном городе, а номер один — Philadelphia Eagles, так как он никогда не пропускал игры этой команды и всегда писал своему отцу Бобу во время них. Каждое воскресенье он находил время поговорить с мамой по телефону, вспоминая и слушая истории о том, как Джун росла в Японии. Он планировал вернуться в Делко, когда его родители состарятся, и его мама была рада его возвращению с его кулинарией.

Джефф вдохновил многих своих друзей и членов семьи заняться музыкой, в частности, своего сына, свою гордость и радость, Себастьяна. Он бесконечно гордился тем, каким человеком и музыкантом стал его сын, и с нетерпением ждал возможности поработать с ним над каким-нибудь музыкальным проектом. Себастьян часто навещал своего отца в Нашвилле и любил играть музыку с Джеффом и слушать о приключениях былых времен, когда он был в разъездах. Любитель животных, Джефф спасал кошек, проводил время, ухаживая за рыбками, и обожал своего кота Локи.

Помимо Себастьяна, Джеффа пережили его жена и лучшая подруга Дебиник, с которой он создал интернет-радиошоу "Late Night with the La Bars", его родители Боб и Джун, братья Джек (Элис) и Дэвид (Виктория), сестра Дайана (Джейсон), невестка Лиза и множество племянниц и племянников. Джефф был как второй отец для своих братьев и сестер Дайаны и Дэвида. Хотя у него было много поклонников, Джефф был еще большим поклонником своей семьи и друзей, видя абсолютное лучшее в каждом, кого он встречал. Редко можно было увидеть фотографию Джеффа без улыбки на лице. Джефф был невероятно любящим человеком, и его будет очень не хватать. Непосредственные приготовления носят частный характер, и для ближайших друзей и семьи планируется устроить чествование жизни Джеффа.

Вместо цветов, пожалуйста, сделайте пожертвование в программу финансовой помощи и помощи в восстановлении после наркотической зависимости MusiCares».

JEFF LABAR's Family Issues Statement Regarding CINDERELLA Guitarist's Passing



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