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*MEGADETH переписали партии пастора 23
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Cinderella

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16 июл 2021 : 		 Умер гитарист CINDERELLA

16 июл 2021 : 		 Умер бывший клавишник KISS и CINDERELLA

10 мар 2020 : 		 TOM KEIFER о годах в CINDERELLA: «Я ни о чём не жалею»

17 дек 2019 : 		 FRED COURY о возможности воссоединения CINDERELLA: «Если звёзды сойдутся, мы это сделаем»

14 авг 2019 : 		 TOM KEIFER: «Я уже не CINDERELLA»

17 фев 2017 : 		 Концертные записи CINDERELLA 1985 и 1986 года

27 сен 2016 : 		 Гитарист CINDERELLA: «Мои проблемы с алкоголем — причина бездействия группы»

20 май 2016 : 		 TOM KEIFER сообщил, что в ближайшее время CINDERELLA вряд ли вернутся на сцену

14 мар 2016 : 		 Басист CINDERELLA: «Не думаю, что Tom вернётся»

18 июн 2015 : 		 TOM KEIFER: «Никаких планов относительно CINDERELLA нет»

18 янв 2015 : 		 Гитарист CINDERELLA жалуется на творческую жизнь

18 июл 2014 : 		 Видео сольной песни гитариста CINDERELLA

11 июл 2014 : 		 Гитарист CINDERELLA выпускает сольную работу

18 апр 2014 : 		 Концертный релиз CINDERELLA

12 май 2013 : 		 CINDERELLA и JOHN CORABI: Видео

20 апр 2013 : 		 TOM KEIFER не отрицает появления в будущем нового альбома CINDERELLA

23 мар 2013 : 		 Участники FASTER PUSSYCAT, THE QUIREBOYS, DANGEROUS TOYS, ADLER выступили с CINDERELLA

23 авг 2012 : 		 Видео с сольного выступления вокалиста CINDERELLA

22 авг 2012 : 		 Фронтмен CINDERELLA подписал контракт на выпуск сольного альбома

30 июн 2011 : 		 Видео с выступления CINDERELLA

23 июн 2011 : 		 Видео с выступления CINDERELLA

23 фев 2011 : 		 CINDERELLA в России

11 июн 2010 : 		 CINDERELLA выступили в Мадриде

21 мар 2010 : 		 CINDERELLA дали первый концерт за три года

27 янв 2010 : 		 CINDERELLA серьезно репетирует перед туром

3 окт 2009 : 		 Концертный альбом CINDERELLA выйдет в ноябре
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Умер гитарист CINDERELLA



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Гитарист CINDERELLA Джефф ЛаБар скончался в возрасте 58 лет. Причины смерти не объявлены. Факт кончины подтвердил сын музыканта.

CINDERELLA Guitarist JEFF LABAR Dead At 58







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