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Басист SKID ROW о гитаристе CINDERELLA



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В рамках программы "In The Trenches with Ryan Roxie", басист SKID ROW Rachel Bolan почтил память гитариста CINDERELLA Джеффа ЛаБара:

«Первые несколько раз я видел CINDERELLA в клубе под названием Galaxy, маленьком баре в Нью-Джерси, и он еще даже не был в группе. А потом, в конце концов, произошли изменения [в составе], и тогда Джефф оказался в группе. И весь этот грим и энергия на сцене. Eric [Brittingham, бас] и Tom [Keifer, гитара/вокал] были в составе с самого начала, у них была своя фишка. Но когда Джефф присоединился к ним, команда приобрела совершенно новую энергию. И игра, несомненно, стала другой; у него был другой стиль. И просто его присутствие на сцене — это было действительно круто. А потом, в конце концов, мы узнали его получше, просто по тем нескольким концертам, которые мы провели вместе.

По-моему, обе группы [SKID ROW и CINDERELLA] были в Японии в одно и то же время во время наших первых туров там, и мы немного пересекались, и они пришли к нам на концерт. Он всегда был просто очень искренним парнем и, безусловно, очень хорошим музыкантом. Он фактически заменил Snake [гитариста SKID ROW]. У Snake были проблемы с рукой. Это был не кистевой туннель, но что-то вроде запястного туннеля; я не уверен, как точно это называется. Но он такой: "Чувак, я даже не могу ничего взять в руку. Я даже не могу удерживать кисть". Мы позвали Джеффа, и он пришел и заменил его на два шоу. И это было весело, забавные дорожные приключения. Это было здорово.

Да, его будет не хватать, мужик. Всем было печально услышать эти новости».

SKID ROW's RACHEL BOLAN Remembers CINDERELLA's JEFF LABAR: 'He Was Always Just A Really Genuine Guy'





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