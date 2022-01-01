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Cinderella

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Фронтмен CINDERELLA — о Джеффе ЛаБаре



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В рамках недавней беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" фронтмен CINDERELLA Tom Keifer сказал, что не был готов к смерти Джеффа ЛаБара:

«Должен сказать, что к такой потере нельзя подготовиться — ты не готов услышать такие вещи. И каждый из нас всё ещё старается пережить горе и справиться с ним. Это очень эмоциональная тема. Джефф был очень страстным, удивительным индивидуумом, музыкантом, человеком. У него было огромная душа. И это было тяжело, да. И до сих пор тяжело для всех.

У нас с Джеффом были очень хорошие отношения на протяжении всей нашей карьеры. Конечно, в группах бывают времена, когда возникают разногласия, — это часть работы. И на самом деле то, что люди говорят о музыкальных группах — правда: что они как семья и всё в таком духе, но, честно говоря, это так и есть, и отношения даже более напряжённые, потому что существует множество различных аспектов, которые определяют динамику между участниками; начиная от бизнеса до творчества и всего, что с этим связано. Но несмотря на все разногласия, которые были у нас за эти годы, и у группы в целом, как я всегда говорил, у нас никогда не было никаких серьёзных размолвок.

У нас с Джеффом были прекрасные отношения. Я любил Джеффа — действительно любил — и у меня много прекрасных воспоминаний о нашем совместном пути. Он был потрясающим, и не только из-за того, что он внёс вклад в нашу музыку. У Джеффа было великолепное чувство юмора, и некоторые из моих любимых воспоминаний связанных с ним — это весёлое времяпрепровождение в автобусе. Мы оба были большими поклонниками кино и могли процитировать практически все наши любимые фильмы. Мы сидели в первом отделении и цитировали "Артура", "Большого Лебовски" и "Caddyshack". Он был по-настоящему страстным, очень весёлым парнем, и, безусловно, потрясающим музыкантом. Он был важной частью CINDERELLA.

Как я уже сказал, к этому невозможно быть готовым. И я говорю на самом деле искренне... Я регулярно общаюсь с Eric'ом [Brittingham'ом, басистом] и Fred'ом [Coury, барабанщиком] — со всеми, кто был близок с ним, — и мы все ещё пытаемся пережить случившееся. Это правда».

Когда ведущий отметил, что фанаты CINDERELLA очень поддержали его сразу после смерти ЛаБара, Tom ответил:

«Всё, что я видел в сети — было очень позитивно, потому что он излучал хорошую энергетику. Он был добрейшей души человеком и хорошим другом для меня. Разумеется, когда вы в группе, вы стараетесь поддерживать друг друга. И я старался прикрыть его, когда Джефф проходил через трудные моменты в своей жизни, а он делал то же самое для меня. Особенно когда у меня были проблемы с голосом (он ссылается на свою борьбу в начале 90-х годов с неврологическим заболеванием — парезом голосовых связок — левой стороны голосового аппарата, которое почти положило конец его карьере), он меня очень поддерживал. Был момент, когда я был на самом дне, пока не встретил преподавателя вокала Ron'а Anderson'a. Я так стеснялся своего голоса, что не хотел никого видеть в репетиционной комнате, когда пытался с ним работать. И я спросил Джеффа, не мог бы он просто прийти и поиграть на гитаре, а я бы пел, потому что для работы над вокальными проблемами требовалось огромное количество энергии и внимания, а я не мог играть на гитаре и петь одновременно. И он приходил каждый день. Были только я и он, и он просто играл на гитаре, а я пел песни. И он слышал много очень плохих вещей из моих уст [смеётся], но всегда смотрел на меня и говорил: "Ты молодец". И я всегда старался вернуть это и прикрыть его... У него тоже были свои трудности».

С надрывом в голосе Keifer продолжил:

«У нас были хорошие отношения. Действительно были. Я его любил, и я знаю, что в его сердце была и частичка для меня. И в конце концов именно это самое главное. У меня остались прекрасные воспоминания о нём, и они навсегда в моём сердце. И я дорожу ими и буду дорожить до конца своих дней».

CINDERELLA




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