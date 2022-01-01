27 июн 2022



Возможен ли реюнион CINDERELLA?



В рамках недавнего интервью у Fred'a Coury спросили, возможен ли реюнион CINDERELLA, на что он ответил:



«Мы всегда утверждали, что нас четверо. Вот почему вы не встретите на гастролях Tom'a под именем CINDERELLA. Ведь это фактически его группа — он может делать то, что хочет. Он может говорить, что [его нынешняя сольная группа] — это CINDERELLA, но это не так — это не та группа, она не звучит как она и не выглядит как она. И мы всегда говорили, что нас четверо.



Итак, может ли быть что-то без Джеффа? Я не знаю. Я думаю, это было бы странно. Мы всегда говорим: "Никогда не говори никогда". Но зачем? Зачем это делать? Для кого? Фанаты хотели бы это увидеть, но тогда они все будут скучать по Джеффу. Мы всегда будем смотреть на ту сторону сцены, и нам будет не хватать Джеффа. Наш клавишник Гэри [Корбетт] умер в тот же чёртов день. Так что с правой стороны сцены его уже нет. Ты смотришь туда, и это просто... Так странно.



Так что я этого не представляю. Если случится что-то чудесное, и Slash [GUNS N' ROSES] скажет: "Вы мне очень нравитесь, ребята, и я хочу сделать что-то с вами, и это было бы здорово, — давайте устроим дань уважения [Джеффу]", то без вопросов. Но я не думаю, что у кого-то есть на это время».



На вопрос о возможности продолжения деятельности CINDERELLA с сыном Sebastian'ом LaBar'ом, который является гитаристом группы TANTRIC, Fred сказал:



«Люди постоянно говорят об этом. Он играет как он, он выглядит как он, и мы все наблюдали, как он растёт. Он как наш незаконнорождённый пасынок. И мы любим этого парня; он действительно соль земли, как говорится».







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