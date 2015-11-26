Новое видео EDGE OF PARADISE

"The Unknown", новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Unknown", выходящего 17 сентября.
Трек-лист:
"Digital Paradise"
"My Method Your Madness"
"Tidal Wave"
"The Unknown"
"Believe"
"False Idols"
"You Touch You Die"
"One Last Time"
"Leaving Earth"
"Bound To The Rhythm"
"My Method Your Madness" (Industrial Remix) Bonus Track
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