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Edge of Paradise

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2 авг 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

8 июл 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

18 июн 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

6 апр 2021 : 		 Трейлер нового альбома EDGE OF PARADISE

1 май 2020 : 		 Акустика от EDGE OF PARADISE

11 апр 2020 : 		 Акустика от EDGE OF PARADISE

7 апр 2020 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

15 янв 2020 : 		 Акустика от EDGE OF PARADISE

25 окт 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

26 сен 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

31 авг 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

21 авг 2019 : 		 EDGE OF PARADISE на Frontiers Music Srl

19 янв 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

6 мар 2018 : 		 EDGE OF PARADISE снимают видео в Исландии

21 апр 2017 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

18 апр 2017 : 		 Видео с текстом от EDGE OF PARADISE

5 мар 2017 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

26 янв 2017 : 		 Новый альбом EDGE OF PARADISE выйдет весной

1 авг 2016 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

29 окт 2015 : 		 Вокалистка EDGE OF PARADISE исполняет песню из мультфильма

28 май 2015 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

16 май 2015 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

22 апр 2015 : 		 Новый альбом EDGE OF PARADISE выйдет в мае

22 дек 2014 : 		 Рождественский трек от EDGE OF PARADISE

25 ноя 2014 : 		 EDGE OF PARADISE на Twin Peak Records

9 янв 2014 : 		 EDGE OF PARADISE работают с Michael Wagener
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Новое видео EDGE OF PARADISE



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"The Unknown", новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Unknown", выходящего 17 сентября.

Трек-лист:

"Digital Paradise"
"My Method Your Madness"
"Tidal Wave"
"The Unknown"
"Believe"
"False Idols"
"You Touch You Die"
"One Last Time"
"Leaving Earth"
"Bound To The Rhythm"
"My Method Your Madness" (Industrial Remix) Bonus Track

EDGE OF PARADISE Release New Video вЂњThe UnknownвЂќ



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