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Edge of Paradise

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Видео с текстом от EDGE OF PARADISE



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EDGE OF PARADISE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Believe", которая взята из нового альбома "The Unknown".

Трек-лист:

"Digital Paradise"
"My Method Your Madness"
"Tidal Wave"
"The Unknown"
"Believe"
"False Idols"
"You Touch You Die"
"One Last Time"
"Leaving Earth"
"Bound To The Rhythm"
"My Method Your Madness" (Industrial Remix) Bonus Track

EDGE OF PARADISE Release Official Lyric Video For




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