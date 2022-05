сегодня



Анимационное видео от EDGE OF PARADISE



"My Method Your Madness" (Industrial Remix), новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Unknown", выпущенного 17 сентября.



Трек-лист:



"Digital Paradise"

"My Method Your Madness"

"Tidal Wave"

"The Unknown"

"Believe"

"False Idols"

"You Touch You Die"

"One Last Time"

"Leaving Earth"

"Bound To The Rhythm"

"My Method Your Madness" (Industrial Remix) Bonus Track







