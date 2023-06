сегодня



Видео с текстом от EDGE OF PARADISE



EDGE OF PARADISE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Soldiers Of Danger", которая взята из нового альбома Hologram:



"Hologram"

"This Is Personal"

"Soldiers Of Danger"

"The Faceless"

"Dark"

"Unbeatable"

"Don't Give Up On Me"

"One More Time"

"Basilisk"

"Another Life"







