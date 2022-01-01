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Edge of Paradise

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28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EDGE OF PARADISE

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2 авг 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

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18 июн 2021 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

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26 сен 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

31 авг 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

21 авг 2019 : 		 EDGE OF PARADISE на Frontiers Music Srl

19 янв 2019 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

6 мар 2018 : 		 EDGE OF PARADISE снимают видео в Исландии

21 апр 2017 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

18 апр 2017 : 		 Видео с текстом от EDGE OF PARADISE

5 мар 2017 : 		 Новое видео EDGE OF PARADISE

26 янв 2017 : 		 Новый альбом EDGE OF PARADISE выйдет весной

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|||| 18 мар 2022

Новое видео EDGE OF PARADISE



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'Digital Paradise' (acoustic), новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Оригинальный вариант взят из альбома "The Unknown", выпущенного 17 сентября.

Трек-лист:

"Digital Paradise"
"My Method Your Madness"
"Tidal Wave"
"The Unknown"
"Believe"
"False Idols"
"You Touch You Die"
"One Last Time"
"Leaving Earth"
"Bound To The Rhythm"
"My Method Your Madness" (Industrial Remix) Bonus Track

EDGE OF PARADISE Release Video For "Digital Paradise" (Acoustic)




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