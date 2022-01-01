18 мар 2022



Новое видео EDGE OF PARADISE



'Digital Paradise' (acoustic), новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Оригинальный вариант взят из альбома "The Unknown", выпущенного 17 сентября.



Трек-лист:



"Digital Paradise"

"My Method Your Madness"

"Tidal Wave"

"The Unknown"

"Believe"

"False Idols"

"You Touch You Die"

"One Last Time"

"Leaving Earth"

"Bound To The Rhythm"

"My Method Your Madness" (Industrial Remix) Bonus Track







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