Новое видео EDGE OF PARADISE



"Hologram", новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hologram, выходящего в июле:



"Hologram"

"This Is Personal"

"Soldiers Of Danger"

"The Faceless"

"Dark"

"Unbeatable"

"Don't Give Up On Me"

"One More Time"

"Basilisk"

"Another Life"







