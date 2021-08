11 авг 2021



Новая песня FANS OF THE DARK



"Escape From Hell", новая песня группы FANS OF THE DARK, записанная при участии Ryan'a Roxie, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на Frontiers Music Srl.







