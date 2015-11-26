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Fans of the Dark

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Новое видео FANS OF THE DARK



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“The Running Man”, новое видео группы FANS OF THE DARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fans Of The Dark", выходящего пятого ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

“The Ghost Of Canterville”
“Escape From Hell”
“The Running Man”
“Dial Mom For Murder”
“Life Kills”
“Rear Window”
“The Foreigner”
“Zombies In My Class”

FANS OF THE DARK Premier



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