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Fans of the Dark

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|||| 7 ноя 2021

Новая песня FANS OF THE DARK



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"Dial Mom For Murder", новая песня группы FANS OF THE DARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fans Of The Dark", выход которого состоялся на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

“The Ghost Of Canterville”
“Escape From Hell”
“The Running Man”
“Dial Mom For Murder”
“Life Kills”
“Rear Window”
“The Foreigner”
“Zombies In My Class”

FANS OF THE DARK Steaming New Single



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