20 июл 2022



Новое видео FANS OF THE DARK



"Night of the Living Dead", новое видео FANS OF THE DARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Suburbia", выход которого намечен на Frontiers Music Srl:



1. Night Of The Living Dead

2. The Pirates Of Maine

3. Fantasia

4. Sick! Sick Sick!

5. Fright Night

6. Fans Of The Dark

7. The Goblin King

8. Restless Soul







