сегодня



Новое видео FANS OF THE DARK



"In for The Count", новое видео FANS OF THE DARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "Cover Me":



1. In For the Count (Balance cover)

2. Dancin' in the Ruins (Blue Öyster Cult cover)

3. In My Dreams (REO Speedwagon cover)

4. Subdivisions (Rush cover)











+0 -0



просмотров: 154