"The Wall", новое видео FANS OF THE DARK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Video", выход которого состоялся 11 октября на Frontiers Music Srl:



"Meet Me On The Corner"

"Let's Go Rent A Video"

"The Neon Phantom"

"Christine"

"The Wall"

"Find Your Love"

"In The Bay Of Blood"

"Tomorrow Is Another Day"

"The Dagger Of Tunis"

"Savage Streets"







