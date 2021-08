сегодня



Члены METALLICA, DEATH ANGEL на новом альбоме SANTANA



Пятнадцатого октября Carlos Santana выпустит новую студийную работу, получившую название "Blessings And Miracles". Первый сингл из этого релиза, "Move", записанный при участии вокалиста MATCHBOX 20 Rob'a Thomas'a, доступен ниже. В работе над материалом альбома принимали участие Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors, Narada Michael Walden и многие другие.



Трек-лист:



01. Ghost Of Future Pull / New Light



02. Santana Celebration



03. Rumbalero (featuring Salvador Santana & Asdru Sierra)



04. Joy (Carlos Santana & Chris Stapleton)



05. Move (Carlos Santana, Rob Thomas, Zac Barnett & American Authors)



06. A Whiter Shade Of Pale (featuring Steve Winwood)



07. Break (featuring Ally Brooke)



08. She’s Fire (Diane Warren, G-Eazy & Carlos Santana)



09. Peace Power (featuring Corey Glover)



10. America For Sale (featuring Kirk Hammett & Mark Osegueda)



11. Breathing Underwater (featuring Stella Santana, Avi Snow, MVCA)



12. Mother Yes



13. Song For Cindy



14. Angel Choir (featuring Gayle Moran Corea) / All Together (featuring Chick Corea)



15. Ghost Of Future Pull II



















