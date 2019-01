сегодня



CARLOS SANTANA отметит юбилей "Supernatural"



CARLOS SANTANA объявил о том, что летом поедет в североамериканское турне, посвящённое двадцатилетию с момента выхода альбома "Supernatural". Тур стартует 22 июня в Финиксе, а завершится двадцать пятого августа в Ванта. В качестве разогрева будут задействованы THE DOOBIE BROTHERS. Кроме того, в этом году исполнится пятьдесят лет с момента выступления музыканта на знаменитом фестивале Woodstock.



«Это две вехи в моей жизни. Woodstock и "Supernatural" привели меня к тому, о чём я не смел и мечтать. Я принял эти невероятные моменты своей жизни от всей души. Они оба стали главными уроками в поддержании внимания, душевности и целостности на ежедневной основе и поводом стремиться к лучшему и соответствовать высочайшим стандартам как на сцене, так и вне её. И я не могу не думать о них, не вспоминая о мистере Билле Грэхеме и мистере Клайве Дэвисе. Это два ангела, встретившиеся мне на моём земном пути, — те, кто помог сформировать мою карьеру».



Выпущенный в 1999 году, "Supernatural" был продан тиражом более тридцати миллионов копий, подарил музыканту два первых места в чартах синглов за "Smooth" и "Maria Maria", возглавлял хит-парады альбомов в десятках стран, получил девять статуэток Грэмми, включая номинацию "Album Of The Year," а также все три номинации в латиноамериканской Грэмми, включая "Record Of The Year."



Даты выступлений:



Jun. 22 - Phoenix, AZ - Ak-Chin Pavilion



Jun. 23 - San Diego, CA - North Island Credit Union Amphitheatre



Jun. 24 - Los Angeles, CA - Hollywood Bowl



Jun. 26 - Mountain View, CA - Shoreline Amphitheatre



Jun. 27 - Wheatland, CA - Toyota Amphitheatre



Jun. 29 - Seattle, WA - White River Amphitheatre



Jun. 30 - Portland, OR - Sunlight Supply Amphitheater



Jul. 02 - Salt Lake City, UT - USANA Amphitheatre



Jul. 03 - Denver, CO - Pepsi Center



Jul. 06 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion



Jul. 09 - Austin, TX - Austin360 Amphitheater



Jul. 11 - Kansas City, MO - Sprint Center



Jul. 12 - St. Louis, MO - Hollywood Casino Amphitheatre



Aug. 03 – St. Paul, MN - Xcel Energy Center



Aug. 04 - Chicago, IL - Hollywood Casino Amphitheatre



Aug. 06 - Toronto, ON - Budweiser Stage



Aug. 07 - Cleveland, OH - Blossom Music Center



Aug. 09 - Indianapolis, IN - Ruoff Home Mortgage Music Center



Aug. 10 - Cincinnati, OH - Riverbend Music Center



Aug. 11 - Detroit, MI - DTE Energy Music Theatre



Aug. 13 - Charlotte, NC - PNC Music Pavilion



Aug. 14 - Washington, DC - Jiffy Lube Live



Aug. 16 - Darien Center, NY - Darien Lake Amphitheater



Aug. 18 - Holmdel, NJ - PNC Bank Arts Center



Aug. 20 - Boston, MA - Xfinity Center



Aug. 21 - Hartford, CT - XFINITY Theatre



Aug. 23 - Saratoga, NY - Saratoga Performing Arts Center



Aug. 24 - Camden, NJ - BB&T Pavilion



Aug. 25 - Wantagh, NY - Northwell Health at Jones Beach Theater















