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CARLOS SANTANA упал на сцене



CARLOS SANTANA упал на сцене примерно через сорок минут с момента старта выступления. Один из представителей обратился к зрителям:



«Дамы и господа, как вы можете видеть, у нас тут серьезная медицинская ситуация. Давайте помолимся... Нам это сейчас нужно... Пожалуйста, направляйте ваши позитивные вибрации и посылы в адрес этого человека».



Позднее представитель гитариста сообщил, что инцидент случился из-за теплового удара и обезвоживания, а сам музыкант лично поблагодарил всех за беспокойство и сообщил, что он в настоящий момент набирается сил.



Концерт, намеченный на сегодня, не состоится. Последуют ли дополнительные отмены пока не сообщается.



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Carlos Santana se desploma en el cenario durante concierto en Estados Unidos. TenГ­a una hora tocando. EstГЎ hospitalizado. #CarlosSantana







Carlos Santana waved to clapping fans as heвЂ™s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe





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