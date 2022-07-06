CARLOS SANTANA упал на сцене примерно через сорок минут с момента старта выступления. Один из представителей обратился к зрителям:
«Дамы и господа, как вы можете видеть, у нас тут серьезная медицинская ситуация. Давайте помолимся... Нам это сейчас нужно... Пожалуйста, направляйте ваши позитивные вибрации и посылы в адрес этого человека».
Позднее представитель гитариста сообщил, что инцидент случился из-за теплового удара и обезвоживания, а сам музыкант лично поблагодарил всех за беспокойство и сообщил, что он в настоящий момент набирается сил.
Концерт, намеченный на сегодня, не состоится. Последуют ли дополнительные отмены пока не сообщается.
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