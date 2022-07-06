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Santana

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6 июл 2022 : 		 CARLOS SANTANA упал на сцене

3 дек 2021 : 		 CARLOS SANTANA отменил свои концерты в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем

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1 июн 2010 : 		 SANTANA запишет кавер-версию AC/DC
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|||| сегодня

CARLOS SANTANA упал на сцене



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CARLOS SANTANA упал на сцене примерно через сорок минут с момента старта выступления. Один из представителей обратился к зрителям:

«Дамы и господа, как вы можете видеть, у нас тут серьезная медицинская ситуация. Давайте помолимся... Нам это сейчас нужно... Пожалуйста, направляйте ваши позитивные вибрации и посылы в адрес этого человека».

Позднее представитель гитариста сообщил, что инцидент случился из-за теплового удара и обезвоживания, а сам музыкант лично поблагодарил всех за беспокойство и сообщил, что он в настоящий момент набирается сил.

Концерт, намеченный на сегодня, не состоится. Последуют ли дополнительные отмены пока не сообщается.

Carlos Santana se desploma en el cenario durante concierto en Estados Unidos. TenГ­a una hora tocando. EstГЎ hospitalizado.#CarlosSantana
pic.twitter.com/Ruh5BnusiE



Carlos Santana waved to clapping fans as heвЂ™s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe






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6 июл 2022
father
Просто ему внезапно сообщили, что его на ютубе разъебал Юрец
Like!2

просмотров: 182

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